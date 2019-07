Le Iene | aggrediti Ismaele La Vardera e operatore durante riprese servizio a Palermo

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019)Lae il suosono finiti in ospedale dopo un'aggressione a. Lo riferisce Mediaset. L'inviato de Lestava indagando sui 'furbetti' che percepiscono il reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti, quando è stato aggredito con calci e pugni. L'azienda esprime solidarietà nei loro confronti e annuncia che ilandrà in onda nella prossima stagione del programma di Italia 1:Sono statiprima verbalmente, poi fisicamente, tanto da finire in ospedale. Il motivo: stavano indagando sul reddito di cittadinanza e sui furbetti che ne usufruiscono pur non avendone i requisiti.LeLapubblicato su TVBlog.it 29 luglio 2019 19:27.

