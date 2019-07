L' atteggiamento della Lega è insopportabile Lo sfogo a porte chiuse di Di

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) "In questo momento il partito unico non vede l'ora di far cadere il governo, perché a settembre si vota sul taglio dei parlamentari. Io però nel frattempo mi prendo i 'vaffanculo' di chi dice che faccio gli accordi con Salvini. A me farebbe pure comodo far cadere il governo, perché nonostante la regola dei due mandati resterei comunque il capo politico, ma penso ai risultati da ottenere da qui a dicembre: taglio del cuneo fiscale, riduzione canore Rai, acqua pubblica, taglio dei parlamentari". È quanto ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, incontrando ieri a Cosenza agli attivisti grillini calabresi, in un audio pubblicato oggi dal sito "Lacnews24". "A volte siamo costretti a subire l'che è. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all'opposizione o cercavamo di portare a casa il ...

