Friends | per i 25 anni in arrivo uno spazio pop-up a New York

Quali serie lasceranno Netflix per la piattaforma HBO Max - da Friends a Willy il Principe di Bel-Air : Dal 2020 la guerra dello streaming sarà più dura che mai. L'anno prossimo debutterà infatti negli Stati Uniti HBO Max, la nuova piattaforma WarnerMedia che punta a mettere sul piatto degli utenti 10.000 ore di contenuti video. Netflix ne pagherà le conseguenze proprio a partire da gennaio 2020, quando dovrà rinunciare a titoli di enorme successo come Friends, Willy il Principe di Bel-Air e Pretty Little Liars. Perlomeno negli Stati Uniti. ...

Friends : Netflix perde l’esclusiva. Da oggi in streaming anche su Amazon Prime Video : Friends 100 milioni di dollari non sono bastati. L’ingente investimento non ha garantito a Netflix l’esclusiva su una delle serie più seguite. Da oggi Friends è disponibile in streaming anche su Amazon Prime Video. Chi volesse dunque vedere e rivedere on demand le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey non dovrà per forza sottoscrivere un abbonamento a Netflix (qui per il nuovo listino ritoccato al rialzo). A ...

Friends - un viaggio a New York per festeggiare la serie : Il 22 settembre Friends taglierà ufficialmente il traguardo del quarto di secolo di vita. La più popolare serie tv di tutti gli anni '90 si prepara a spegnere le sue 25 candeline, circondata dall'affetto dei fan che ancora oggi si emozionano e ridono a crepapelle davanti alle repliche delle repliche delle repliche delle avventure di Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joy e Ross. E così Made, il progetto di Eden Viaggi che ...

Friends : Matthew Perry - irriconoscibile a New York! : Friends – I fan della sitcom sono in ansia per le condizioni di salute di Matthew Perry, l’attore che nella serie interpretava il ruolo di Chandler, è riapparso in pubblico visibilmente fuori forma e trasandato. Le foto della star di Hollywood con barba incolta, maglietta sporca e unghie non curate sta facendo il giro dei social. Ecco ... Leggi tuttoFriends: Matthew Perry, irriconoscibile a New York!L'articolo Friends: Matthew Perry, ...

Matthew Perry - il Chandler di Friends - immortalato dopo 2 anni con un aspetto trasandato : Mentre continuano a rincorrersi le voci su una possibile nuova stagione di “Friends”, alcuni recenti scatti di un suo protagonista lasciano i fan senza parole. Matthew Perry - il Chandler Bing della serie - è apparso per le strade di Manhattan trasandato, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni, visto il suo passato di tossicodipendenza. Da due anni Perry non si vedeva più in giro, nè partecipava ad ...

Una reunion di Friends tra ragazze c’è stata - per il compleanno di Courteney Cox - ed erano tutte bellissime (foto) : Nei giorni in cui non si fa altro che parlare di una potenziale reunion di Friends dopo le dichiarazioni di Jennifer Aniston e la netta bocciatura dell'ipotesi da parte della creatrice della serie Marta Kauffman, una piccola reunion in realtà c'è già stata per il compleanno di Courteney Cox. L'interprete di Monica Geller nella storica serie tv che debuttò nel lontano 1994 ha compiuto 55 anni e ha festeggiato sabato 15 giugno insieme alle sue ...

Friends - 5 ragioni per cui un revival sarebbe una cattiva idea : Periodicamente di questa o quella serie tv, che magari ha lasciato il segno nella storia della televisione e nell’immaginario dei fan, si vocifera di un eventuale revival. In questi anni abbiamo assistito a casi più o meno eclatanti e più o meno di successo, da Will and Grace a Una mamma per amica, e nei prossimi mesi arriveranno anche Beverly Hills e Veronica Mars. Uno dei ritorni di cui periodicamente si parla con insistenza però è ...

Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry di Friends - ma è andata male : Se fosse un episodio di Friends, parafrasando i classici titoli della serie, lo intitoleremmo "Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry ma le è andata male". A raccontarlo è stata proprio lei, la Sansa del Trono di Spade, ridendo del suo stesso approccio con il collega ex star di Friends. Durante la promozione del suo nuovo film X-Men: Dark Phoenix, la Turner ha partecipato al format "Behind the ...

«Friends» : perché diciamo no al reboot : Friends, ieri & oggiFriends, ieri & oggiJennifer Aniston è Rachel Green - ieriJennifer Aniston - oggiCourteney Cox è Monica Geller - ieriCourteney Cox - oggiLisa Kudrow è Phoebe Buffay - ieriLisa Kudrow - oggi Matt LeBlanc è Joey Tribbiani - ieri Matt LeBlanc - oggiMatthew Perry è Chandler Bing - ieriMatthew Perry - oggiDavid Schwimmer è Ross Geller - ieri David Schwimmer - oggiGiovanni Ribisi è Frank Buffay Jr.- ieriGiovanni Ribisi - ...