Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sonoi duededicati alsemplificato delannuo diprimaria conseguito con l’installazione delle schermature solari e delle chiusure oscuranti. Gli strumenti informatici, denominati rispettivamente Chiusure Oscuranti e ShadoWindow, sono destinati a tutti gli utenti che accedono alle detrazioni fiscali per glidi riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, chiamati a trasmettere i dati adtramite il portale https://detrazionifiscali..it. Basati su una metodologia coerente con le normative tecniche di riferimento, i due applicativi sono stati ideati per facilitare ildel, che solitamente richiede una procedura lunga e complessa, e per valutare l’intervento più performante, semplificando la scelta della soluzione più efficace. Ulteriore obiettivo è l’ottenimento di dati omogenei sul ...

BTicinoMedia : Energia: online software ENEA per calcolo interventi di risparmio energetico - ArupakaChan24 : La gente che si lamenta della qualità dei cosplay comprati da un sito online che ha praticamente la stessa energia,… - bananascatlady : Un fotogramma dal nostro sextape finito online per sbaglio in cui Michael mi cavalca con mascula energia -