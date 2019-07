Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Jordan Mychal Lemos, uno degli sceneggiatori di The, ha animato le speranze di molti videogiocatori affermando che undel gioco è attualmente in sviluppo.In occasione di un'intervista infatti ha dichiarato che: "Tutti dovremmo giocare a The. Soprattutto dal momento che immagino stiano facendo un. Non so è The: 1887, ma l'ultima volta che ne ho sentito parlare, sì, ne stavano effettivamente facendo un secondo capitolo".La community attorno al gioco ha subito iniziato a parlare di "conferma" dell'arrivo di un seguito, ma le dichiarazioni si Lemos sono in seguito state ritrattate via Twitter:Leggi altro...

- Eurogamer_it : Conferme per il sequel di The Order: 1886? #TheOrder1886