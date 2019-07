Atleta uccisa da fulmine in gara | corsa sospesa ma non era stata avvertita | è polemica

Un’Atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante una gara di corsa in montagna - in provincia di Bolzano : Un’atleta norvegese di 45 anni è morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara di corsa in montagna in provincia di Bolzano. L’incidente è avvenuto sabato verso le 19.15 vicino al lago di San Pancrazio, a 2.100

Alto Adige - Atleta norvegese uccisa da un fulmine durante una corsa ‘estrema’ in montagna : Tragedia durante la Südtirol Ultra Skyrace, una delle più note tra le corse “estreme” che si tengono in alta montagna: una partecipante è morta, dopo essere stata colpita da un fulmine. La competizione, che si tiene da sei anni in Alto Adige, si sviluppa su un percorso di 121 chilometri con una durata di ben tre giorni. La vittima era una donna norvegese di 44 anni: poco dopo le ore19 di sabato 27 luglio la podista si apprestava a raggiungere il ...

