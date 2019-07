Verstappen trionfa | secondo Vettel

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Hockenheim, 28 lug. – (AdnKronos) – Maxnel Gp di Germania sul circuito di Hockenheim. L’olandese della Red Bull precede il tedesco della Ferrari, Sebastianin seguito a un’incredibile rimonta negli ultimi giri dopo la partenza dall’ultima piazza. “E’ stata una gara fantastica ma davvero complicata, non era facile mantenere la concentrazione perché c’erano delle condizioni difficili che cambiavano in continuazione” ha detto il 22enne olandese a caldo dopo l’arrivo. “Quando sono ripartito dai box ho fatto un 360° ma sono riuscito a ripartire e per fortuna è andata bene. Sono davvero contento della prestazione”. “Sono davvero soddisfatto, è bello partire ventesimo e arrivare– commenta-. E’ stata una gara davvero lunga a un certo punto pensavo ...

