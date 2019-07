U&D | Claudia Dionigi sull' ipotesi di Lorenzo Riccardi al GF Vip | ' Mi mancherà tanto'

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia duettano in spagnolo - Teresa lancia la sua hit estiva : Sono ben tre gli ex protagonisti di Uomini e Donne che in questi giorni hanno lanciato sul mercato un loro brano per l'estate: Teresa Langella ad esempio, poche ore fa, ha pubblicato il singolo Ibiza&Formentera, ottenendo tutto il supporto del fidanzato Andrea Dal Corso. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, invece, hanno accettato una sfida piuttosto ardua: la coppia, infatti, ha prestato voce e immagine alla canzone Boletas de amor, ...