Incendio in un appartamento | l’abitazione è andata distrutta | una donna è morta per

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Unadi 81 anni è stata trovataoggi dopo che nella sua abitazione era scoppiato un, a Comelico Superiore, in Veneto. Il corpo dell’anziana è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, al piano terra della palazzina. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri. Non risultano altre persone coinvolte nell’episodio. L’anziana signora, secondo i primi accertamenti medici, sarebbe deceduta per asfissia. Questo indicherebbe quindi nell’inalazione di fumo come principale causa della morte dell’81enne. All’arrivo delle squadre dei pompieri le fiamme uscivano dalle finestre della casa, con il rischio di coinvolgimento dei piani superiori. L’intervento in forze dei vigili del fuoco, accorsi con 8 automezzi e 21 operatori tra permanenti e volontari provenienti da Santo Stefano, Pieve, Belluno, Auronzo e Dosoledo, è riuscito a ...

