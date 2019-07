Immigrazione | tutti i trucchi usati dalla ong Open Arms

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Il 4 luglio il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, e il sostituto Santo Fornasier firmano la richiesta di rinvio a giudizio per il capitano Marc Creus Reig e Ana Isabel Montes Mier, capo missione dell'Ong spagnola, che il 18 marzo dello scorso anno sbarcavano a Pozzallo 216 migranti.

