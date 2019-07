Camera Oscura | Oliviero Toscani debutta su La7

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 28 luglio 2019)“A scuola ci hanno insegnato a leggere le parole, ma nessuno ci ha insegnato a leggere le fotografie: è arrivato il momento di imparare”. Cosìintroduce, due puntate speciali condotte dal celebre fotografo e realizzate dal centro di ricerca sulla comunicazione Fabrica e che andranno in onda su LA7 stasera e domenica 4 agosto in seconda serata.non cerca l’imparzialità o l’obiettività, non ha scalette e non c’è pubblico: 30 persone in piedi in uno spazio minimale commenteranno una serie di fotografie che, una ad una, verranno appese al muro. Due temi per altrettante puntate: l’”integrazione” il primo, il “corpo” il secondo. A condurre sarà lo stesso, insieme a Nicolas Ballario, e non ci saranno filtri o possibilità di “ripetere la scena”.

