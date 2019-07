Tav,Di Maio: no resa,no regali a Macron

"Noi non ci arrendiamo! Noi pensiamo al Paese, non facciamo". Così sulla Tav il vicepremier e capo politico M5S, Di, dopo il post sul Blog delle Stelle, dal titolo "No a un' opera inutile e dannosa, no ad un altro regalo a: la mozione del MoVimento 5 Stelle per fermare la Tav". Intanto il senatore M5S Morra, in un post su Fb sottoscritto da Di Battista: Tav serve solo al "partito della Grandi opere". In nessun documento ufficiale c'è l'aumento dei fondi Ue e "non c'è alcuna penale per la rescissione".(Di sabato 27 luglio 2019)