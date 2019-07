Crollo in una discoteca | 2 morti e diversi | anche alcuni atleti dei mondiali di nuoto

Due persone sono morte in un locale di Gwangju - in Corea del Sud - a causa del Crollo di una balconata interna : Nella notte tra venerdì e sabato due persone sono morte e altre dieci sono state ferite a causa del crollo di una balconata interna di un locale della città di Gwangju, in Corea del Sud. Al momento del crollo nel locale

Il grande caldo di prende una pausa : temporali e Crollo delle temperature in arrivo : Il grande caldo subirà un brusco stop nell'imminente weekend, proprio in concomitanza con il primo grande esodo degli italiani per le vacanze. Un ciclone di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che già venerdì 26 ci saranno le prime avvisaglie di un cambiamento, con un calo della pressione a partire da ovest e temporali più frequenti al nord, localmente anche in ...

Ciclismo - Vaughters : 'Wiggins crollò dopo una sconfitta subita da Contador' : Se è vero che Bradley Wiggins ha conquistato tutti i suoi più grandi successi nel Ciclismo su strada con la Sky, è altrettanto innegabile che fu la Garmin la prima squadra a credere veramente in lui come corridore da corse a tappe. Il team americano lo ingaggiò nel 2009 portandolo sia al Giro d’Italia, dove concluse al secondo posto la crono finale di Roma, sia al Tour de France. In quella corsa Wiggins rivelò per la prima volta le sue capacità ...

Gorizia - tre morti nel Crollo di una palazzina : E' di tre morti il bilancio del crollo di una palazzina in via XX Settembre, avvenuto questa mattina alle 4.20 a causa, di una fuga di gas

Crollo di una palazzina a Gorizia : tre vittime nell'esplosione : La tragedia si è consumata a Gorizia: una palazzina di due piani è crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Tre i morti. Il boato nella notte Intorno alle 4.20 un'esplosione ha devastato una palazzina di Gorizia. Il colpo è stato avvertito a chilometri di distanza ed è stato così terrificante che in molto l'hanno scambiato per un terremoto e alcune auto situate nei pressi della zona sono rimaste distrutte. I soccorsi sono stati ...

Gad Lerner - un flop micidiale : Crollo totale - quanto perde in una sola puntata : Da un milione e mezzo di telespettatori a seicento mila. Un crollo vertiginoso quello di Gad Lerner. La sua trasmissione anti sovranista su Raitre è un flop galattico. In effetti gli ingredienti per rastrellare un fiasco c'erano tutti. Il luogo d'approdo della terza puntata è stato Capalbio, a tor

Comunali Rovigo - lo scivolone della Lega dal Crollo della giunta all’harakiri : il centrosinistra rimonta al ballottaggio : L’harakiri della Lega, che perde Rovigo, è clamoroso. Il partito di Salvini ha governato per quattro anni, poi il sindaco aveva cominciato a perdere pezzi di giunta, fino a rimanere da solo. Senza assessori, senza maggioranza. Per ventun giorni ha resistito nel vuoto amministrativo più assoluto, finché a sfiduciarlo, quando la situazione era diventata insostenibile, una specie di farsa politica, sono stati anche i suoi consiglieri, poi ...