Cc ucciso, polemiche sulla sicurezza

dopo la morte del carabinierea coltellate a Roma. Il vicepremier Di Maio scrive su Fb:"Si poteva evitare tutto questo? Io dico di sì". E sottolinea le "condizioni precarie diinterna" in città come Roma, con giri di droga "all'ordine del giorno". Gelmini (FI) ribatte: da Di Maio "inopportuna retorica di chi pare arrivato dalla Luna". Intanto i sottosegretari della Lega Molteni e Morrone: "Al più presto in Parlamento la proposta Droga zero e galera per tutti gli spacciatori.Basta inutili chiacchiere".(Di sabato 27 luglio 2019)