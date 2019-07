Usa,voto bipertisan per evitare default

La Camera Usa ha approvato un progetto di bilancio bipartisan che aumenta la spesa pubblica di 320mld di dollari per i prossimi due anni e sospende il limite di indebitamento del Paese,passo in avanti peruna crisi fiscale e un possibile nuovo shutdown. L'accordo tra i Democratici e la Casa Bianca aumenta i limiti di bilancio di circa 50 mld quest'anno e altri 54 l'anno successivo, innalzando anche il limite del debito della nazione per due anni, e stabilendo la prossima scadenza nel 2021.(Di venerdì 26 luglio 2019)