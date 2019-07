Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 15 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo 25 anni forse una svolta in un caso di Lupara Bianca legato agli anni bui della Sacra Corona Unita su in Salento i carabinieri del nucleo investigativo di Lecce hanno trovato 8 umane in un posto nelle campagne di mattino e indicare il luogo è stato un ergastolano legato alla fu Del Basso Salento Angelo Salvatore vacca 52 anni di Racale detenuto a Milano per l’omicidio di Luciano Stefanelli e per associazione a delinquere di stampo mafioso avrebbe riferito alla dda di Lecce le ossa sarebbero Quanto resta di Claudio Giorgino un giovane di italiano vicino alla malavita organizzata scomparso all’inizio degli anni novanta la commissione intelligence del Senato ha concluso oggi che i sistemi elettorali di tutti i 50Nancy furono nel mirino di mosca nel 2016 connessioni protrattosi dal ...

LegaSalvini : ROMA, NUDO AL FORO ITALICO MOSTRA ORGOGLIOSO I 'GIOIELLI DI FAMIGLIA' - Blackskorpion4 : RT @lauranaka: #Carige, piano salvataggio spedito a #Bce. Tutto ok? Ovviamente NO. Senza sì #Malacalza ad aumento capitale salta tutto. Rum… - MovArtFiumicino : @mimmoalba1 @matteosalvinimi probabilmente già stava qui. O secondo le ultime notizie (RaiNEWS) con un passaporto a… -