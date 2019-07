Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Altra grande occasione per il difensoreche ha sposato il progetto della, l’intenzione è tornare quello dei primi mesi all’Inter con il colombiano che aveva impressionato. La piazza blucerchiata può essere quella giusta, intervista al difensoreda parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. Jeison, bentornato in Italia. Cosa le mancava di più? «Gli spaghetti. A parte le battute, mi mancava la fiducia. Holaperché conosco la sua storia e l’ambiente. Qui ci sono stati tanti grandi giocatori, i tifosi sono importanti. E Di Francesco mi piace: con le sue idee può esaltare anche le mie caratteristiche». Cosa non ha funzionato a Barcellona? «Sono stato lì solo qualche mese, sapevo che avrei giocato poco, ma è stata comunque una splendida esperienza, così come quella di Valencia». La sera del tracollo di Anfield lei era in ...

CalcioWeb : #Sampdoria, il segreto di #Murillo: 'vi svelo perchè ho scelto i blucerchiati' -