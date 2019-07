Pantaloni estivi | modelli e tessuti anti-afa!

Fonte : donnaglamour

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ipossono risolvere in molti casi: dalla ceretta non impeccabile fino ad un appuntamento di lavoro importante a cui proprio non si vuole andare con le gambe scoperte. Quando il ...

corrini : @_vedocose @AlbertoGhioldi Ah sisi. Io ad esempio ho RADICALMOM che mi taglia pantaloni inguardabili rendendoli comodi short estivi. - k_terza : 13. amo le felpe larghe e i pantaloni stretti, non il contrario. unica eccezione: i pantaloncini estivi larghi. - offertegiorno : oodji Ultra Donna Gonna Midi a Campana, Rosa 11,34€ -