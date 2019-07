Milan | Piatek pronto a ‘sparare’ di nuovo | “la numero 9 è un privilegio Robocop? Dicono

Milan - Piatek pronto a ‘sparare’ di nuovo : “la numero 9 è un privilegio. Roboco? Dicono che gli assomiglio - ma…” : L’attaccante del Milan ha parlato in vista della prossima stagione, soffermandosi anche sulla scelta della maglia numero 9 I primi sei mesi di Milan sono serviti per prendere confidenza e dimostrare il proprio valore ai tifosi rossoneri, la nuova stagione invece servirà a Piatek per confermare le qualità mostrate l’anno passato. Spada/LaPresse Il ‘Pistolero‘ ha parlato ai microfoni di Milan TV dei suoi obiettivi per ...

Milan - adesso viene il bello per Piatek : “voglio migliorarmi” - la ‘pazzia’ in caso di Champions : La stagione della conferma. Si avvicina l’inizio del campionato anche per l’attaccante Piatek che ha l’obiettivo di continuare a trascinare il Milan, l’ex Genoa si è confermato devastante in fase realizzativa tanto da meritarsi la chiamata di un club come quello rossonero. Interessante intervista con la ‘Gazzetta dello Sport’, le indicazioni del polacco. “La scorsa stagione per me è stata una ...

Calciomercato Milan - il no per André Silva non cambia le strategie : Correa è la spalla perfetta di Piatek : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Angel Correa. Il mancato passaggio di André Silva al Monaco non sembra aver scombussolato i piani rossoneri. In Spagna danno l’affare vicino alla chiusura per 40 milioni più bonus. A Giampaolo sarebbe piaciuto avere Dybala, ma il sogno rimarrà tale. Non potendo avere l’argentino desiderato si vira su un altro albiceleste. Giampaolo riporterà Correa nel suo ruolo originario, ...

Milan - Giampaolo alla vigilia del Bayern : “test di alto livello - valuterò i giocatori. Piatek? Bomber completo” : Marco Giampaolo in fiducia alla vigilia del big match che attende il suo Milan, di scena contro il Bayern Monaco: il neo allenatore rossonero otterrà segnali importanti dalla squadra “L’impegno è di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Però sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene ...

Milan - Giampaolo presenta la sfida al Bayern : “mi aspetto delle risposte - su Piatek…” : “L’impegno e’ di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Pero’ sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene e con dedizione. Con senso di responsabilita’. Qualcosa tireremo fuori e questi sono test che ci diranno dove siamo, dove dobbiamo lavorare e su come prosegue ...

Milan - Piatek sfida la sorte : il bomber polacco cambia numero di maglia [VIDEO] : E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a ...

Milan - Piatek sfida la sorte : il bomber polacco cambia numero di maglia [DETTAGLI] : E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a ...

Milan - Piatek cambia numero di maglia : il polacco sfida la maledizione della 9 [FOTO] : L’attaccante polacco ha deciso di lasciare la maglia numero 19 prendendo invece la 9, l’annuncio con una Instagram Story Krzysztof Piatek non ha paura di nessuna maledizione, tanto meno di quella relativa alla maglia numero 9 del Milan. L’attaccante polacco non ci ha pensato su due volte e, una volta disponibile, ha colto l’occasione al volo, lasciando il numero 19. L’annuncio è arrivato con una Instagram ...

Milan - Piatek ha deciso il suo numero di maglia : indosserà la 9 : Il Milan ha presentato la terza maglia in vista della prossima stagione: Piatek ha scelto di indossare la numero 9.“powered by Goal”In casa Milan nella giornata odierna è ufficialmente iniziato il ritiro precampionato agli ordini del nuovo tecnico rossonero, Marco Giampaolo.In serata, dopo il primo ‘rompete le righe’, è stata presentata la terza maglia che Piatek e compagni indosseranno nella stagione 2019-2020 (la seconda maglia ...

Giampaolo punta su Schick e Piatek per un Milan da Champions : Il nuovo allenatore del Milan è Marco Giampaolo. Dopo aver firmato un contratto di due stagioni, con opzione per la terza, il mister si dedica subito a realizzare la nuova squadra. L'obiettivo è uno solo: riportare il club rossonero alla gloria del passato. Giampaolo ha subito proposto ai vertici la sua idea vincente: affiancare Schick a Piatek. D'altronde è stato proprio il tecnico rossonero a lanciare il ceco alla Sampdoria. Tuttavia, con una ...