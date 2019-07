Jasmine Carrisi | flirt con il figlio di Biagio Antonacci L’indiscrezione

Fonte : dilei

(Di venerdì 26 luglio 2019)e Giovanni, rispettivamente figlia di Al Bano edi, sono molto amici. Gli scambi di commenti sui social tra i due, però, fanno pensare che ci sia anche qualcosa di più tra i due. Le amicizie tra figli d’arte non sono poi così rare. Basti pensare all’affetto che lega Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Non è così difficile immaginare, quindi, che anchee Giovannisiano legati da un bel rapporto. A vederli insieme nelle immagini postate sui social e a leggere i commenti che si scambiano, però, è facile pensare che tra i due giovanissimi ragazzi sia in corso un. Lei, bellissima e biondissima, nata dalla relazione di Al Banocon Loredana Lecciso, è apparsa molto affettuosa. Lui,e nipote ...

