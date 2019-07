Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) L'si sta muovendo sul mercato e vuole completare la rosa al meglio seguendo le richieste del tecnico Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea in conferenza stampa ha dichiarato che c'è ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita. La necessità riguarda l'arrivo di due attaccanti, poi i dirigenti penseranno a sfoltire la rosa per chiudere la sessione estiva di calciomercato con un ultimo. Infatti si punta ad un giocatore che sia in grado di alzare notevolmente il tasso tecnico del reparto e che sostituisca al meglio Radja Nainggolan, il big che non rientra più nei piani della società dopo quanto successo lo scorso anno. In quest'ottica, in casa nerazzurra starebbe nuovamente circolando il nome di Ivan. ...

ArmandoAreniell : Inter, obiettivo Rakitic: sarebbe il grande colpo a centrocampo - anto_galli4 : RT @AndryDipi92: #Zhang: 'Firmerei oggi per arrivare a giocarmi lo scudetto e per qualificarci agli ottavi di #Champions? No. L’obiettivo d… - anto_galli4 : RT @ricryky: @anto_galli4 @Chiaraema1 Peggio, è un ipocrita nato oltre che bimbominchia che spara stronzate in libertà. Ma al di là di ogni… -