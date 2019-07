I due studenti americani truffati dal pusher Poi il furto e le coltellate al carabiniere

Carabiniere ucciso a Roma - i due studenti americani erano in vacanza : lo scippo per comprarsi la droga : Il forte sospetto è i due studenti americani abbiano compiuto lo scippo del borsello per comprarsi la droga. I filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona di piazza Mastai e dell'hotel a Prati, ma anche l'esame e l'incrocio dei tabulati telefonici dei cellulari personali e di quello preso al

Carabiniere napoletano ucciso a coltellate a Roma : fermati due studenti americani : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato un uomo del borsello. Un altro è rimasto...

“Noi ex studenti finanziamo due borse di studio : così ringraziamo l’Italia per la formazione che ci ha dato” : Un borsa di studio finanziata da ex studenti per altri studenti. Questa è l’idea dell’Associazione Alumni del Collegio Superiore di Bologna: fornire a chi sta per finire gli studi un contributo economico per trascorrere un periodo all’estero, magari per un progetto di tesi. In più, spiega il presidente Paolo Annibale, è un modo per “restituire” al sistema qualcosa dell’ottima formazione ricevuta: “La nostra università ha un ottimo livello. ...

Kabul - bombe all’università tra gli studenti sotto esame : almeno due morti e dieci feriti : Delle bombe sono esplose in uno degli ingressi dell'Università di Kabul, dove decine di studenti erano in attesa di poter sostenere degli esami: il bilancio è di due morti e dieci feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Entrano in classe con il motorino! Denunciati due studenti di 19 anni : L'episodio in un istituto superiore della città ai piedi dell'Etna: la scena è stata ripresa da uno smartphone e condivisa sui social. Sono entrati in classe sgasando con il motorino e sono stati Denunciati. La bravata di due studenti in un istituto superiore di Catania, in pieno orario scolastico, quando i due 19enni hanno pensato bene di combinarla grossa, scorrazzando con i loro mezzi.-- La scena grottesca, peraltro, è stata ...