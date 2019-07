Dai rifiuti dello spazio a quelli della Terra | un braccio robotico nato per le stelle ora

Nucleare - dal deposito nazionale dei rifiuti alla messa in sicurezza dei siti esistenti : tutti i ritardi dell’Italia (pagati Dai cittadini) : L’Italia continua a pagare per i suoi ritardi. E rischia di sborsare sempre di più. Ai quasi quattro miliardi spesi in vent’anni (e pagati in bolletta) perché i reattori rimanessero dove erano, si aggiungono non solo i ritardi nell’iter per la realizzazione del deposito nazionale, ma anche quelli per la messa in sicurezza dei siti già esistenti. Dopo che la Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso della Commissione europea contro l’Italia per ...

A che punto è il piano di liberazione di Roma Dai rifiuti : Una settimana dopo l'avvio di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio per fronteggiare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si protrae da alcune settimane a Roma, la situazione nelle strade della città va lentamente migliorando. Ma non mancano le zone, disseminate in tutto il perimetro urbano, soprattutto nelle periferie, dove i sacchetti della spazzatura si accumulano ancora fuori dai cassonetti. Solo negli ...

Sconfessata Dai suoi - attaccata dagli avversari. Raggi isolata : con i 5 Stelle ho chiuso Ama : producete meno rifiuti : Di Battista attacca: «La vogliono buttare giù tutti, il Movimento la deve difendere». Ma nessuno muove un dito. I rapporti sono interrotti dall’8 maggio, giorno della lite sui rom

Roma - crisi rifiuti e rischio epidemia - i pediatri : 'Bimbi stiano distanti Dai cassonetti' : Nella Città Eterna, i batteri, complici le temperature elevatissime di questi giorni, proliferano nei cassonetti gremiti di immondizie che, tracimando, occupano strade e spargono un odore immondo. Intorno, ratti, gabbiani ma anche cani, gatti e altri animali, spesso banchettano. Se a Roma non si stia rischiando un'epidemia a causa della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se lo chiedeva giorni fa la stampa internazionale: ha destato ...

Napoli : Dai vigilantes alla raccolta rifiuti - ecco tutte le assunzioni controllate dal clan : Altro che tutor, altro che agenzie interinali, di quelle che offrono lavoro a chi presenta curriculum e tanta voglia di fare. Quelli del clan Contini gestiscono posti di lavoro, controllano buste...

Roma sommersa Dai rifiuti - montagne di spazzatura sui marciapiedi : rischio emergenza sanitaria [FOTO] : E’ sempre più emergenza rifiuti a Roma. E con il caldo la situazione è peggiorata e si rischia un vero e proprio allarme sanitario. Per questo motivo la città sta cercando di correre ai ripari. “Prosegue anche oggi nei 4 turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) l’impegno di Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, per ripristinare adeguati standard di decoro in tutti i quadranti cittadini. Operatori ...

Bari - anziano vive in casa sepolto Dai suoi stessi rifiuti : al via la bonifica : Quella che arriva da Bari è una vicenda che ha veramente dell'assurdo, e se non ci fossero le tante lamentele dei condomini di una palazzina popolare del quartiere Santa Rita, si stenterebbe a credere a quello che sta succedendo nel rione. Qui infatti, in via Roccaporena, vive un uomo: lo stesso però in casa accumula spazzatura e anche i suoi stessi escrementi. Adesso, con l'arrivo del caldo, la situazione si è fatta insopportabile e i condomini ...

Fuori Tg - “Acque sporche” : Dai rifiuti pericolosi alla contaminazione delle falde : rifiuti pericolosi e reflui agricoli e industriali finiscono nei terreni per poi contaminare le falde sotterranee. In alcune regioni italiane si spargono pesticidi e prodotti chimici in deroga ai limiti fissati dall’Europa, spesso con limiti di dispersione nell’ambiente elevati per legge. Mancano le bonifiche mentre molti siti industriali non sono stati risanati e continuano ad inquinare: a farne le spese, come al solito, sono l’ambiente e i ...

Roma - Garbatella invasa Dai rifiuti. La denuncia del titolare dello storico "Bar della Roma" : «È un'agonia - chiediamo i danni» : Marco Albani, titolare dello storico "Bar della Roma" del quartiere Garbatella, è esausto e ha deciso di denunciare lo stato di degrado del municipio VIII con i cassonetti dei...