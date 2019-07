CC ucciso,Salvini:lavori forzati a vita

"Caccia all'uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte haun carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza:forzari in carcere finché campa". Lo dice il ministro dell'Interno Matteoa proposito del carabinierea Roma E il ministro della Difesa,Trenta: "Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vicebrigadiere, e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto".(Di venerdì 26 luglio 2019)