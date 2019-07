Canone Rai addio? Ecco cosa succederebbe

Canone Rai 2020 : “abolizione distruggerebbe l’azienda” cosa cambierebbe : Canone Rai 2020: “abolizione distruggerebbe l’azienda” cosa cambierebbe L’abolizione del Canone Rai è un tema sempre molto caro alla politica, soprattutto a chi è in cerca di voti. Naturale, visto che il Canone del servizio pubblico è sempre una delle tasse più odiate dagli italiani. L’introduzione di questa imposta sulla bolletta elettrica ha migliorato comunque la situazione relativa all’evasione fiscale della tassa, ma c’è chi, tra ...

Abolizione Canone Rai - favorevoli o contrari? Così cambierebbe la tv pubblica : Il ddl presentato dai 5 Stelle prevede l'equiparazione del tetto alle pubblicità per le emittenti pubbliche e private. Ma...

Rai - scossone in Vigilanza : si dimette Airola (M5S). “Togliere il Canone vuol dire privatizzarla. Se non servo - vado via” : “La bozza di riforma del M5S sul canone Rai distruggerebbe la tivù di Stato. E allora, siccome non mi interpellano, e forse non servo, me ne vado“. La proposta di Pierluigi Paragone e Maria Laura Paxia fa la prima vittima illustre. E dopo l’ennesimo braccio di ferro fra Lega e M5S, ecco aprirsi la battaglia interna ai pentastellati. Il passo indietro, infatti, arriva dal senatore del M5S Alberto Airola, che si è dimesso dalla ...

Ddl Paragone : abolizione Canone Rai - cosa contiene la proposta del M5S : Ddl Paragone: abolizione Canone Rai, cosa contiene la proposta del M5S Il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge al Parlamento che prevede l’abolizione del Canone Rai e l’eliminazione del limite pubblicitario a cui è sottoposta la tv statale. Ddl Paragone: cosa prevede? Sono stati Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai, e Maria Laura Paxia, deputata pentastellata, a presentare ...

ABOLIZIONE Canone RAI/ Il ballon d'essai M5s per finire sui giornali : Gianluigi Paragone ha presentato un ddl relativo all'ABOLIZIONE del CANONE Rai: un provvedimento che presenta alcuni limiti

Il M5S vuole abolire il Canone Rai - la Lega approva ma ci va cauta : “Non smantellare il servizio pubblico” : Presentato un ddl abolire il Canone Rai e eliminare il tetto pubblicitario. Dalla Lega fanno sapere di non essere contrari...

Canone Rai 2019 : Di Maio “puntiamo alla riduzione” - la proposta M5S : Canone Rai 2019: Di Maio “puntiamo alla riduzione”, la proposta M5S Il Canone Rai potrebbe finire sotto la scure del governo su iniziativa del Movimento 5 Stelle, tra chi vuole cancellarlo del tutto e chi invece pensa soltanto di ridurlo. Canone Rai: chi propone di abolirlo? “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli OTT (le imprese che realizzano i banner ...

Abolizione del Canone Rai : Movimento 5 Stelle avanza la sua proposta : Il Movimento 5 Stelle sta avanzando la proposta di legge di abolire il Canone Rai, così da andare incontro alle famiglie, già vessate dall'alta tassazione. La Lega, seppur in parte d'accordo, avanza comunque alcuni dubbi su questa idea. Il Partito Democratico e l'Usigrai (sindacato giornalisti Rai) sono invece estremamente contrari a una simile idea. Abolire il Canone Rai Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, rispettivamente in Camera e ...

Addio Canone Rai! La speranza che potrebbe diventare realtà : “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai, vogliamo aiutare le famiglie italiane abolendo il canone”. Il nuovo obiettivo del Movimento 5 stelle è quello di abolire il canone Rai. Punteranno a ricevere nuovi introiti derivati dalla pubblicità. La proposta di legge sul tema è stata presentata il 17 Luglio 2019 al Senato da Gianluigi Paragone. Sulla proposta promossa dai pentastellati si è espresso colui che ha deciso di portarla al ...

Rai - la riforma M5S prevede abolizione di Canone e tetto spot. Lega scettica : “Salvaguardare il servizio pubblico” : abolizione del canone Rai ed eliminazione del tetto pubblicitario. La proposta riforma della Rai presentata dai parlamentari del M5S, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, non piace alla Lega. Lo spirito “privatistico” della proposta, a detta degli stessi relatori, lancerebbe definitivamente l’azienda di Stato sul mercato, “dando il via a una vera e propria concorrenza, che oggi non c’è, tra il servizio pubblico, ...

Rai - la proposta di legge del M5s : Aboliremo il Canone aumentando la pubblicità : Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge che punta ad abolire il canone Rai, aumentando gli introiti attraverso la pubblicità, eliminando quindi il tetto pubblicitario. Il disegno di legge è stato presentato al Senato da Gianluigi Paragone e alla Camera dei deputati da Maria Laura Paxia. La scelta di abolire il canone porterà inevitabilmente a un maggiore spazio per la pubblicità sulla tv pubblica: "Ovviamente – spiega ...

Canone Rai - niente esenzione agli anziani (con meno di 8mila euro) che hanno la badante : Raffaello Binelli L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un'anziana, invalida e con reddito inferiore a 8mila euro lordi all'anno. niente esenzione del Canone Rai perché con lei vive la badante Mentre il vicepremier Luigi Di Maio preannuncia che a breve il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta per "ridurre drasticamente il Canone Rai", si sparge la voce che le persone anziane con reddito minimo che hanno una badante ...

Di Maio : "Presenteremo la proposta per ridurre drasticamente il Canone Rai" : “Come Movimento 5 Stelle presenteremo una proposta per ridurre drasticamente il canone Rai”. L’annuncio arriva dal vicepremier Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna.“Nei prossimi giorni ci saranno novità perché come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci consenta di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del ...