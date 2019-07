Caldo in Francia | la volta della cattedrale di Notre Dame rischia di crollare

Ondata di Caldo in Francia : crollo termico - revocata l’allerta rossa a Parigi : Météo France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha annunciato un crollo termico, a cominciare dal quadrante ovest del Paese, e l’arrivo dei temporali: decretata quindi la fine dell’allerta rossa per il caldo in 20 dipartimenti, tra cui Parigi e la sua banlieue. Ieri nella capitale è stato battuto il record storico di caldo, con la colonnina di mercurio che ha segnato +42,6°C. Calura eccezionale anche in altre città come ...

Troppo Caldo in Francia - allarme per i tacchini : “il Regno Unito si prepari a un Natale senza turkey” : Il Regno Unito potrebbe dover fare i conti con una carenza di tacchini a Natale, poiché l’ondata di caldo torrido in Francia ha provocato un calo delle forniture di uova per gli agricoltori. Gli allevatori francesi forniscono circa un quarto delle uova che si schiudono nel Regno Unito “trasformandosi” in tacchini che spesso campeggiano al centro delle tavole imbandite durante le festività natalizie. Ma le forniture sono calate ...

Meteo - l’ondata di Caldo africano infiamma l’Europa : nuovi record - Francia - Germania - Olanda e Belgio oltre i +40°C [DATI] : Questa ondata di caldo africano sta facendo crollare record su record nell’Europa centro-occidentale. Infranti record in Francia, Germania, Olanda e Belgio per il secondo giorno consecutivo, con Parigi che ha registrato la sua giornata più calda di sempre. La temperatura più alta di sempre registrata nella capitale francese è di +42,4°C, battendo il record di +40,6°C di qualche ora fa e soprattutto il primato precedente risalente al 1947 ...

Caldo estremo in Francia : Parigi batte il record assoluto - +41°C : Météo–France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha reso noto che Parigi ha battuto il record assoluto di Caldo con +41°C alle 13:42: la colonnina di mercurio è però destinata ancora a salire nel corso della giornata. Oggi la capitale francese è in allerta rossa per il picco di calore, il livello più alto, che equivale ad una “allerta sanitaria” per l’insieme della popolazione. L'articolo Caldo estremo in ...

Meteo - ondata di Caldo africano : crollano diversi record storici in Europa - 5 morti in Francia. Oggi il picco [DATI e MAPPE] : I record di temperatura hanno iniziato a cadere in Francia già da martedì 23 luglio e ancora altri potrebbero cadere nei prossimi giorni mentre l’Europa centro-occidentale subisce la seconda ondata di caldo africano dell’estate. Bordeaux, nella Francia sudoccidentale, ha riportato la sua temperatura più alta di sempre martedì 23 con il mercurio salito a +41,2°C. Diverse altre località della Francia sudoccidentale hanno registrato record di ...

Ondata di Caldo in Francia : oggi il picco delle temperature - “evitare o rinviare gli spostamenti” : Le alte temperature assediano la Francia e Parigi, tanto che il governo ha lanciato un nuovo appello alla cittadinanza affinché eviti o limiti al massimo gli spostamenti: “Invito tutti coloro che possono ad evitare o rinviare i loro spostamenti“, ha chiesto il Ministro Elisabeth Borne. “I lavoratori che possono ricorrere al telelavoro sono fortemente invitati a farlo“. Ieri il Ministro aveva chiesto a viaggiatori e ...

Caldo eccezionale in Europa : punte di 40°C in Francia - 35°C sul mar del Nord : La seconda intensa ondata di Caldo questa estate sta avvolgendo gran parte dell'Europa centro-occidentale dove, come preventivato, la situazione sta assumendo caratteri di eccezionalità e...

Tour de France – Troppo Caldo in Francia - Peter Sagan sbotta : “che lo paghiamo a fare il sindacato se…” : Il corridore della Bora si è lamentato per il Troppo caldo patito in gara, chiedendo aiuto al sindacato presieduto da Bugno Il caldo opprimente che sta attanagliando la Francia lo avvertono anche i corridori del Tour de France, alcuni poco abituati a queste temperature. AFP/LaPresse Nella sedicesima tappa sono stati 40 i gradi avvertiti dai computerini delle biciclette, quasi sessanta quelli dell’asfalto invece, che hanno obbligato i ...

Meteo - ondata di Caldo africano in Europa : +42°C in Spagna - +40°C in Francia e Portogallo ed è solo l’inizio : La nuova ondata di caldo africano in Europa sta per raggiungere il suo picco e già ieri, 22 luglio, sono state registrate le prime elevate temperature sui settori sudoccidentali del continente. Nella Penisola Iberica, il Portogallo meridionale e orientale e la Spagna sudoccidentale e nordorientale hanno fatto registrare le temperature più alte. Quasi raggiunti i +42°C ad Andajur, in Spagna. Almeno 15 le località spagnole che hanno superato i ...

Ondata di Caldo in Francia : torna la “canicule” - attesi nuovi record : A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra. Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi ...

Meteo : si erge l'anticiclone africano. Francia nel mirino del Caldo - Parigi a 40°C : L'alta pressione sub-tropicale inizia a fare sul serio ed è pronta ad innalzarsi nuovamente verso latitudini davvero poco abituate alle intense ondate di caldo nord africane. La cupola anticiclonica...

Meteo - imminente ondata di Caldo africano - l’Europa di nuovo nel forno : +42°C in Francia - +33°C in Inghilterra [MAPPE] : Previsioni Meteo – La maggior parte dei modelli ha intensificato la gravità dell’ondata di caldo africano che sta per svilupparsi la prossima settimana, tendendo verso il potenziale di temperature pomeridiane massime di oltre +40°C in alcune parti della Francia. Un gran caldo previsto anche per l’Inghilterra con temperature di +30-33°C. La mappa a 850hPa indica lo sviluppo di un classico modello di blocco ad omega, centrato sull’Europa ...

Il Caldo deforma i binari : stop ai collegamenti TGV tra Ginevra e Francia : Il caldo ha ripercussioni anche sui collegamenti tra Ginevra e la Francia: a La Plaine i binari si sono deformati e, a causa di ciò, 5 collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all’agenzia Keystone-ATS. A causa delle alte temperature già a fine giugno si erano registrati problemi nel ...