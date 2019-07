Basket | Ettore Messina | “Ho informato Mike James che non rientra più nei piani

Turismo : Confcommercio - parte dal Veneto il Basket bond del settore (3) : (AdnKronos) - L’operazione entrerà nel vivo il prossimo settembre con l’emissione definitiva dei titoli di durata di un anno. Sarà una fonte alternativa al tradizionale finanziamento bancario alla quale le imprese potranno abbeverarsi cominciando a conoscere il mercato globale della finanza. L’esper

Basket - Serie A – Gallinari non ha dubbi : “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare” : Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone ...

Basket - Ettore Messina : “Non rivoluzioneremo la squadra. Porto quello che ho imparato a San Antonio” : Arrivato oggi il momento tanto atteso dai tifosi dell’Olimpia Milano: è stato presentato Ettore Messina, ex allenatore della Nazionale italiana di Basket, che dalla prossima stagione sarà sulla panchina della compagine meneghina. Dopo la lunga esperienza Oltreoceano, in NBA, da assistente di Gregg Popovich a San Antonio, il 59enne nativo di Catania prende il ruolo di presidente e head coach. “Ho lavorato con Popovich, il più bravo di ...

Basket – L’Olimpia Milano presenta Ettore Messina - dai motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia ai ‘segreti’ per vincere : E’ stato presentato ufficialmente oggi Ettore Messina, nuovo coach e ‘president of Basketball operations’ dell’Olimpia Milano L’Olimpia Milano ha presentato ufficialmente questo pomeriggio Ettore Messina, come nuovo allenatore ma anche ‘president of Basketball operations’, ruolo che lo ha convito a dire sì al progetto milanese. LaPresse/Daniele Montigiani “Quando ho deciso di andare a fare ...

Basket – Olimpia Milano interessata ad Awudu Abass : Ettore Messina è un suo grande estimatore : L’Olimpia Milano interessata al ritorno di Awudu Abass: il nuovo coach, Ettore Messina, lo ha già allenato in Nazionale ed è un suo grande estimatore Dopo la separazione con Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha affidato la panchina della squadra a Ettore Messina. L’ex CT della Nazionale ha segnalato il nome di Awudu Abass come possibile rinforzo per il roster. Messina conosce bene il giocatore di Brescia, convocato più ...

Basket – Ettore Messina è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano : l’annuncio ufficiale del team : Non si è fatto attendere l’annuncio ufficiale: l’Olimpia Milano conferma i rumors, Ettore Messina è il nuovo allenatore La notizia era ormai nell’aria, si attendeva solo l’ufficializzazione, che non è tardata ad arrivare: dopo la comunicazione di questa mattina della rescissione del contratto di Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ettore: “la Pallacanestro ...

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Ettore Messina - terremoto nel Basket : torna in Italia - allenerà l'Olimpia Milano : Coach Ettore Messina torna in Italia. L'ex ct dell'Italia secondo The Athletic NBA avrebbe firmato per tre anni con l'Olimpia Milano ed è volato in Texas per chiudere il rapporto con i San Antonio Spurs. Messina a Milano sarà coach e responsabile dell'area tecnica. Di fatto Messina, che sarebbe pres