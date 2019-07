Tragedia a Pozzuoli | bimbo muore annegato in piscina

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019)nella notte: undi 4 anni ènellaannessa ad un ristorante dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio. Il piccolo si sarebbe allontanato e poi tuffato nella, il tutto in pochi istanti: soccorso immediatamente, è stato portato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L'articoloinMeteo Web.

