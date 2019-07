Rai, parte selezione per 90 giornalisti

Regolarizzazione contrattuale per 250professionisti che lavorano nelle reti Rai e avvio del concorso per 90. E' il contenuto di due accordi firmati dalla Rai, con l'ad Fabrizio Salini, e da Usigrai e Fnsi. "Diritti, merito e trasparenza -si legge in una nota - sono alla base di due accordi storici, finalmente arriva il 'giusto contratto' per 250 professionisti che fanno lavoroco e contemporaneamentela nuovapubblica su base territoriale per 90".(Di giovedì 25 luglio 2019)