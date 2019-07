Omicidio Niccolò Ciatti | solo uno a processo

Ucciso in una rissa in discoteca - prima udienza per l’Omicidio di Niccolò Ciatti : "Nessun perdono" dicono i genitori di Niccolò Ciatti, il 26enne fiorentino Ucciso durante una rissa con tre coetanei ceceni in una discoteca spagnola due anni fa. Oggi l'udienza preliminare deciderà se i tre verranno rinviati a giudizio per omicidio. Niccolò è morto per un calcio mortale sferrato alla testa mentre era enerme.Continua a leggere