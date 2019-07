In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Luglio | Conte sbugiarda Salvini Ma nessuno se ne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Informativa – In Senatosui rubli resta solo: 5S assenti,attacca “Il signor Savoini era a Mosca su invito diMai più ai tavoli chi non ha incarichi ufficiali”. Il Pd: “Ora una mozione di sfiducia” Il presidente irritato coi grillini di Paola Zanca Pensieri dal manicomio di Marco Travaglio Mettere ordine e trovare una logica nel manicomio di ieri sarebbe uno sforzo vano, quindi non ci proviamo neppure. Quelli seguenti sono dunque pensierini in ordine sparso. Il Tav. Tutto nasce dalla conversione didal No al Sì Tav, che ha tramortito i 5Stelle, già agonizzanti dall’euroflop del 26 maggio. Il premier, a suo … Sotto un treno Il M5S ora ha fretta di votare sul Tav (a talk show chiusi) Adesso che la botta è arrivata, più forte che mai, ai Cinque Stelle non resta che capire come provare a tirarsi su. Il Tav gli è passato sopra e meno ...

