Almaviva : Fava - ‘occorre azione sostegno per comparto’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – “Rivolgo la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Almaviva oggi in sciopero a Palermo. A questa va però affiancata un’azione concreta di sostegno per l’intero comparto interessato da una profonda ristrutturazione aziendale che mette a rischio migliaia di posti di lavoro”. A dirlo è il deputato regionale Claudio Fava che ha presentato all’Ars un emendamento ...