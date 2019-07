Uomo entra in un bar | mostra il distintivo e chiede di magiare gratis | cosa accade dopo

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Una vicenda incredibile quella accaduta a Dunwoody, in Georgia. Unto in un albergo, il Staybridge Hotel e ha chiesto di poter fare colazione e di non pagare. Ovviamente il titolare dell’albergo si è rifiutato e allora l’ha preso dell’acqua che era sul bancone e l’ha buttata in faccia al titolare del locale e poi è andato via.un po’ di mesi è tornato. Il titolare appena l’ha visto l’ha riconosciuto ma l‘, non pensando che ciò avvenisse hato un falso distinti vo da poliziotto e ha chiesto di poter fare colazione e di non pagare. Il titolare a quel punto ha chiamato le forze dell’ordine che lo hanno portato via. E’ difficile che l’tornerà ancora in quel locale pubblico ma se lo dovesse fare la polizia sarà pronta a portarlo in galera. L'articoloin un bar ,ildi...

