Tronchetti addio | Afef si risposa con il manager Dal Bono

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Novella Toloni Mentre l'ad di Pirelli si è fatto pizzicare in Sardegna con una giovane modella russa, l'ex moglieha detto "sì" al nuovo compagno e si prepara a salire all'altare per la quarta volta A otto mesi di distanza dal divorzio ufficiale dal suo ex MarcoProvera,Jnifen annuncia le sue nuove nozze sulle pagine della rivista "Chi". L'ex top model di origini tunisine pronuncerà per la quarta volta il fatidico sì con ilfarmaceutico Alessandro Dal, con il quale si frequenta da circa un anno.ha annunciato il lieto evento in esclusiva al settimanale di Alfonso Signorini sancendo la rottura definitiva con l’ex compagno di una vitaProvera, dal quale si era separata legalmente lo scorso novembre. Il suo nuovo amore, Alessandro Dalnel campo farmaceutico le ha fatto la fatidica proposta pochi giorni fa nella ...

