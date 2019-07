Sicilia | Presidente Ars | ' ricevo richieste di raccomandazioni | ma concorso è trasparente'

Sicilia : Presidente Ars - 'Non c'è maggioranza in aula e tutto diventa più faticoso' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Bisogna ammetterlo, non c'è maggioranza e tutto quello che si fa, deve essere il più condiviso possibile. Ed è molto faticoso. Ieri sera ero stanchissimo...". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, prima della tradizionale ce

Sicilia : Presidente Ars - ‘Non c’è maggioranza in aula e tutto diventa più faticoso’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Bisogna ammetterlo, non c’è maggioranza e tutto quello che si fa, deve essere il più condiviso possibile. Ed è molto faticoso. Ieri sera ero stanchissimo…”. Lo ha detto il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, prima della tradizionale cerimonia del ventaglio.L'articolo Sicilia: Presidente Ars, ‘Non c’è maggioranza in aula e tutto ...

Associazione ADA Sicilia - cambio al vertice : Quartararo è il nuovo presidente : Ad assumere la carica di presidente regionale dell'Associazione ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) è Francesco Audenzio Quartararo, che riceve il testimone dall'uscente Antonino Toscano, attuale segretario generale Uil Pensionati Sicilia, dimessosi dalla carica di presidente per incompatibilità. Infatti, Toscano, alla luce della più recente riforma del terzo settore, non può ricoprire entrambi i ruoli. Un percorso da proseguire: ...

Sicilia - eletti col Pd e amici di Renzi : i voltagabbana alla corte di Musumeci. Il presidente che voleva “multarli” : Assessori dell’ex governatore Rosario Crocetta e fan di Matteo Renzi, pentiti del Pd ed ex amici di Luca Lotti. Sono tutti in fila, oggi, alla corte del presidente della Sicilia, Nello Musumeci. Il governatore della Regione più a Sud d’Italia che recentemente ha aperto alla Lega di Matteo Salvini, lanciando, col suo movimento Diventerà Bellissima, l’idea di una alleanza meridionale per il Carroccio. A Palazzo dei Normanni, infanto, il suo ...

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...

Antoci - l’Antimafia Sicilia di Fava apre un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi : un’indagine sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. È quella aperte dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana, guidata da Claudio Fava, inizia oggi le udienze per fare luce sull’agguato avvenuto il 18 maggio del 2016 in provincia di Messina. Il lavoro dell’Antimafia comincerà cone le audizioni di tre giornalisti: il primo ad essere ascoltato – alle 14 di mercoledì pomeriggio ...