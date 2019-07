Nuoto | Mondiali 2019 Gregorio Paltrinieri | “Contentissimo dell’oro | ho imposto il mio

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - SEI LA PIU’ GRANDE! Regina infinita dei 200 sl - campionessa del mondo! : Federica Pellegrini è una leggenda immortale. Una creatura meravigliosa che ha valicato i confini del tempo. A quasi 31 anni la fuoriclasse di Spinea è campionessa del mondo dei 200 sl per la quarta volta in carriera. Da Montreal 2005 a Gwangju 2019 ha disputato otto finali nelle quattro vasche, salendo sempre sul podio: un record assoluto ed ineguagliabile. Da tre lustri la Divina si conferma la Regina indiscussa della specialità, riesce ad ...

Mondiali Nuoto - Pellegrini vince i 200 stile Gwangju : sesto successo iridato. Paltrinieri oro e record europeo negli 800 stile : Federica Pellegrini eterna, Gregorio Paltrinieri stupefacente. E’ una giornata storica per il Nuoto italiano. La prestazione da leggenda è arrivata per la 30enne olimpionica, che ha stracciato la concorrenza nei “suoi” 200 metri stile libero ed ha vinto la medaglia d’oro, confermandosi fra le più grandi nuotatrici di sempre. Il quarto titolo iridato arriva a Gwangju, in Corea del Sud con il tempo di 1.54.22. Fede si ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia da sballo - ori di Pellegrini e Paltrinieri! Quinto posto : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri - SEI UN MITO! Campione del mondo degli 800 sl - dominio totale! : L’Imperatore, il Re del fondo in vasca, il Principe dell’Acqua, il Maestro monumentale capace di impartire una sonora lezione di Nuoto. Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del mondo sugli 800 metri, il Campione Olimpico e del mondo dei 1500 stile libero è semplicemente stato sublime sulle 16 vasche e ha trionfato con un maestoso 7:39.27 (nuovo record europeo, primo uomo del Vecchio Continente a scendere sotto i ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : PELLEGRINI E PALTRINIERI : I MARZIANI SONO AZZURRI! DOPPIO ORO DA LEGGENDA!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Chalmers si è ripreso rispetto a stamattina e ha vinto in 47″58, Miressi invece paga dazio, poco efficace nel finale ed è solo quinto in 48″36 che è purtroppo il suo valore attuale. Secondo Grinev, terzo Mignon, quarto Nemeth 13.29: Impossibile voltare pagina ma c’è Alessandro Miressi al via della prima emifinale dei 100 stile: Timmers (Bel), Chalmers (Aus), Nemeth ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO PALTRINIERI : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

Mondiali Nuoto 2019 – Strepitosa impresa di Paltrinieri a Gwangju : SuperGreg per la prima volta d’oro negli 800 sl : A Gwangju il riscatto di Paltrinieri: Greg d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 E’ iniziata la terza giornata di sfide in vasca a Gwangju: ad aprire le danze oggi è l’attesissima sfida degli 800 stile libero maschili. Una gara mozzafiato, con gli italiani sempre tra i protagonisti: un testa a testa iniziale tra Detti e Paltrinieri, che intorno ai 300 metri ha staccato i rivali prendendo piano piano il ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 24 luglio. Spagna alle Olimpiadi - sarà finale con gli USA : Oggi si sono giocate le semifinali ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: entrambe le partite giocate non hanno avuto molta storia. Gli USA, come da pronostico, dominano contro l’Australia, subendo la prima rete dopo quasi 20 minuti di gioco, quando però sono già avanti 6-0. Alla fine il punteggio è di 7-2, con una seconda parte di gara di pura gestione per le statunitensi. A senso unico però è anche ...