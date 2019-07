Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sono trascorse ormaisettimane dal rilascio dell'aggiornamento con9.1 per gli utenti che si sono portati a casa un. Addirittura, come riportato di recente sulle nostre pagine, a luglio c'è stata già una patch correttiva per lo smartphone che ha ricevuto il pacchetto software in anticipo rispetto a modelli dalla scheda tecnica nettamente superiore. Come stanno le cose in questo periodo? Quali prospettive future per il modello? Proviamo a fare chiarezza una volta per tutte. Sono davvero così diffusi i problemi diper lo smartphone dopo l'arrivo sulla scena di9.1? In parte, nel senso che la questione sembra coinvolgere soprattutto chi ha deciso di portarsi a casa lo smartphone nella versione da 32 GB di memoria interna e 3 GB di memoria RAM. Per la variante con quantitativo superiore di spazio di archiviazione e con più RAM, invece, non si ...

OptiMagazine : Fluidità a rischio per Honor 9 Lite con EMUI 9.1: alcune precisazioni importanti -