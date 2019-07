“Fai schifo!” Tutti contro Veera Kinnunen e Dani Osvaldo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Galeotto fu Ballando con le stelle: tra Pabloel, il musicista argentino ex calciatore, e la sua ballerina-partner della trasmissione, la biondissima, è scoppiato l’amore. La coppia ha partecipato all’edizione del 2019 del programma condotto da Milly Carlucci classificandosi al terzo posto ex aequo con Milena Vukotic. I due hanno in qualche modo ufficializzato la relazione attraverso Instagram, in cui si sono immortalati mentre si scambiano un bacio. Uscita la notizia del fidanzamento di, adesso appare più comprensibile la gelosia di Stefano Oradei, collega e ormai ex fidanzato della ballerina, che per colpa di una ingestibile gelosia suscitata proprio dal rapporto tra allievo e la sua fidanzata, era stato anche pubblicamente rimproverato da Milly Carlucci in diretta tv. “Io eabbiamo una bellissima intesa sulla pista di ...

matteosalvinimi : Roba da matti... Rompono il silenzio su Bibbiano solamente per dire che “Salvini fa schifo”. A sinistra sono davver… - LegaSalvini : ++ SALVINI ANNUNCIA DI ESSERE PRESTO A BIBBIANO E FIANO (PD) LO INSULTA: 'FAI SCHIFO' ++ - kioppa : Mi fai schifo tu e il tuo sciacallaggio! Questi ORCHI VOI LI AVETE SOSTENUTI ECONOMICAMENTE!! -