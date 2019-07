Ci siamo anche con Huawei Mate 20 TIM | si intravede EMUI 9 1 il 24 luglio

Alex - la testimonianza di Erasmo Palazzotto : “Per 50 ore siamo stati naufraghi anche noi” : In un video-testimonianza il deputato Erasmo Palazzotto ha accusato le autorità maltesi e italiane di aver di fatto impedito alla nave Alex di prestare soccorso ai 59 naufraghi salvati in zona Sar libica. Prima di entrare in acque italiane i volontari hanno deciso di presentare un esposto alla procura di Agrigento sulle procedure che sono state seguite da Malta e dall'Italia nelle 50 ore in cui la Alex è stata in mare.Continua a leggere

Realiti - siamo tutti Protagonisti : Wanda Nara - Vittorio Sgarbi e Daniela Santanchè stasera su Rai 2 : Nuova puntata in seconda serata dello show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Wanda Nara, Vittorio Sgarbi e Daniela Santanchè.

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sachsenring non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...

Forza Italia - Mulè : “Scontri interni al partito? siamo messi peggio del Pd - non abbiamo neanche la capacità di far ridere” : “Scontri interni a Forza Italia? Assisto abbastanza basito a quello che accade. Dopo le nomine di Berlusconi è cominciata una guerra tra eserciti di Franceschiello“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Giorgio Mulé, deputato e portavoce di Forza Italia, commenta le lotte fratricide interne al suo partito, all’indomani della nomina dei due coordinatori nazionali, Mara ...

Dalla Sea Watch : aiuto - siamo in prigione Salvini : "Non sbarcano neanche a Natale" : La nave, ferma al largo di Lampedusa, ha il divieto di sbarcare in Italia. A bordo la situazione è drammatica: "siamo tutti stanchi, esausti"

Manuela Arcuri a Live - Non è la D'Urso : "siamo stati tutti presi in giro. Avevo anche preparato una torta per Simone Coppi..." : Manuela Arcuri è intervenuta in collegamento durante la puntata di stasera di Live - Non è la D'Urso, programma di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso. L'attrice ha esordito, svelando il modo in cui ha conosciuto Pamela Perricciolo:prosegui la letturaManuela Arcuri a Live - Non è la D'Urso: "Siamo stati tutti presi in giro. Avevo anche preparato una torta per Simone Coppi..." pubblicato su Gossipblog.it 12 giugno 2019 22:59.

Ladro ucciso a Ivrea - fiaccolata per il tabaccaio : “siamo tutti con Franco. Ha sparato dal balcone? Lo farei anche io” : “Siamo con Franco”. Sono queste le parole che hanno aperto il corteo in solidarietà a Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso il Ladro che insieme a due complici stava rubando nel suo negozio. Una marcia silenziosa composta da un migliaio di persone che si è conclusa proprio davanti alla tabaccheria. Tanti i cittadini della zona insieme ad alcuni politici senza simboli di partito. ...

Champions League – I Reds trionfano in finale - esulta anche… LeBron James : “noi siamo il Liverpool” : Anche LeBron James esulta per il Liverpool: i complimenti della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James esulta per il successo del Liverpool in Champions League. La superstar dei Los Angeles Lakers è anche un socio di minoranza della proprietà dei Reds, avendone acquistato il 2% nell’aprile del 2011 dai Fenway Sports Partners, per un investimento di circa 6.5 milioni di dollari. Durante la finale James ha anche commentato il ...

Bolzano - classifica sessista dei compagni di classe. Le ragazze : “Ma chi sono per giudicarci? siamo stanche” : Una classifica delle ragazze giudicate più carine dal titolo “Figadvisor, dalla più alla meno bombabile”. Tutto scritto su un foglio poi consegnato alle dirette interessate con tanto di voto. Ma l’episodio avvenuto al Liceo classico Carducci di Bolzano ha suscitato l’indignazione delle ragazze che hanno affisso una lettera alla porta del preside e delle classi. “La nostra essenza — si legge nella nota riportata dal ...