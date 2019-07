Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La piemonteseha vinto una causala Nestlè e potràle suepercompatibili con i sistemi della multinazionale svizzera. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano, che hanno chiuso una vicenda che si trascinava dal dicembre del 2016. Al centro della contesa c’era un noto tipo di cialde, le Dolce Gusto, mercato che in Europa vale qualcosa come 5 miliardi di pezzi all’anno. Lafa parte del gruppo industriale Guala e produce stampi per stampaggio ad iniezione di materie plastiche in ambito farmaceutico, medicale cosmetico e alimentare. Progetta e produce anchepere bevande solubili. Tre anni fa si è rivolta al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, per far causa nei confronti della Nestlè. “Si tratta – spiegano i legali dellaAlberto Camusso e Chiara De Cesero, ...

Cascavel47 : Caffè, la Bisio Progetti vince contro Nestlé: può continuare a produrre capsule compatibili con le macchine della m… -