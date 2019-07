Brad Pitt | Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino sul red carpet alla Premiere di Once

Brad Pitt - lo stivaletto indossato in «Once Upon a Time in Hollywood» è in vendita : Brad Pitt e Leonardo di Caprio nell'attesissima pellicola di Quentin Tarantino «Once Upon a Time in Hollywood», in uscita a settembre, sono una bomba in fatto di stile. Lo abbiamo capito al volo quando sono apparse le prime immagini del film e subito le atmosfere californiane ci hanno conquistato e spinto ad avere nel proprio armadio una camicia hawaiana dalle maniche corte, da portare sopra una classica t-shirt bianca, un paio ...

Shiloh - la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt diventa un ‘maschietto’ : la trasformazione : Il 27 maggio Shiloh Jolie Pitt ha compiuto 13 anni e mamma Angelina Jolie le ha fatto un regalo speciale. Per lei ha affittato una il Basement, l’unica escape room di Los Angeles dove attori ricreano atmosfere da film horror. Un regalo speciale per la ragazzina che giocava a calcio sotto gli occhi di mamma e papà. Nata tra le dune della Namibia, Shiloh è stata la prima figlia naturale della coppia. Dicono sia sempre stata “innamorata” di ...

Angelina Jolie e Brad Pitt, per i due attori ritorna il sereno dopo un accordo sulla custodia dei figli. Angelina Jolie si concentra sulla carriera e chiede a Brad Pitt di occuparsi dei figli.

Piccolo passo in avanti nella storia (ormai) infinita del post-divorzio tra Angelina Jolie e Brad

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ufficializzato il loro divorzio nell'aprile scorso e, anche se un accordo definitivo sembra ancora lontano tra i due che da tempo si fronteggiano a colpi di avvocati, una fonte ha rivelato al Sun che ci sono segnali di riavvicinamento. E ad unirli di nuovo sembra essere proprio lo stesso motivo che li ha portati alla rottura del loro matrimonio: la gestione combinata di figli e carriera. All'epoca

Dopo aver sacrificato la sua carriera per fare la madre mentre l'ex marito accettava ruoli sempre più prestigiosi che lo tenevano lontano da casa per mesi, ora l'attrice ha deciso di ritornare sul set. Angelia Jolie e Brad Pitt hanno ufficializzato il divorzio nell'aprile di quest'anno, ma molto resta ancora da fare per raggiungere un accordo su alcuni termini della loro separazione, in primis i figli che al momento sono

Brad Pitt protagonista di un divertente photobombing ai danni di Margot Robbie : LOL The post Brad Pitt protagonista di un divertente photobombing ai danni di Margot Robbie appeared first on News Mtv Italia.

George Clooney ha un sogno davvero speciale: vedere Brad Pitt di nuovo felice accanto a Jennifer Aniston. Ecco cosa avrebbe fatto l'attore per aiutare il suo grande amico a tornare insieme all'ex moglie! George Clooney – Cosa renderebbe felice l'attore? Vedere il suo amico Brad Pitt al fianco di Jennifer Aniston! Ci riuscirà? Dopo il

Bradley Cooper e Irina Shayk, dopo la rottura lo scontro: inizia una battaglia legale come quella tra Brad Pitt e Angelina Jolie? Bradley Cooper e Irina: è già iniziata la guerra legale tra le star di Hollywood? La modella russa Irina Shayk e Bradley Cooper si sono lasciati dopo un rapporto d'amore durato 4 anni e c'è

Brad Pitt dice addio al cinema! Ma le ragioni non piaceranno ai fan : Probabilmente dopo queste dichiarazioni finirà un’epoca dalle parti di Hollywood. Brad Pitt, infatti, sembra essere intenzionato ad abbondare la scena del cinema. Lo ha rivelato lui stesso in alcune dichiarazioni alla stampa. Alzando subito un polverone mediatico e un tam tam mediatico che ancora non sembra essersi arrestato. Perché, si sa, personaggi del genere, anche se famosissimi, irraggiungibili, miliardari e quello che volete voi, entrano ...

Brad Pitt si sente troppo vecchio per Hollywood. Le dichiarazioni recenti dell'attore preoccupano i fan che temono l'addio della star al cinema. Brad Pitt pensa di ritirarsi da Hollywood? In una recente intervista per GQ Australia la star ha fatto intendere che potrebbe abbandonare il lavoro d'attore e lasciare per sempre il mondo del cinema…

Potrei già essere un dinosauro! Brad Pitt si ritira dalle scene? : Brad Pitt si sente troppo vecchio per continuare a lavorare a Hollywood. Il divo ha confessato che il “gioco” ormai è dei giovani e che lui continua “a fare sempre meno”. L’addio alle scene è vicino? Dopo quasi quarant'anni da protagonista a Hollywood, Brad Pitt sembra essere pronto a lasciare le scene. A 55 anni, l'attore sente che quel mondo non è adatto agli "anziani" e medita il ritiro. Brad Pitt è uno degli attori più ...

Cannes 2019: il red carpet con Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Ecco perché Angelina Jolie è rimasta single dopo Brad Pitt : Angelina Jolie è rimasta single dopo la separazione da Brad Pitt in questi tre anni: Ecco perché non ha mai iniziato una nuova relazione. Una donna dalla vita piena, soddisfatta di sé, che si prende il suo tempo per innamorarsi di nuovo. È questa l’immagine di Angelina Jolie che viene descritta da una fonte riportata dall’Irish Mirror.\\ La fonte ha risposto in un certo senso a una grande domanda: come mai l’attrice non ha ...