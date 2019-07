Scherma | Mondiali 2019 | fiorettisti in semifinale! Battuto nettamente Hong Kong

Fonte : oasport

Vittoria netta deiazzurri, che travolgono 45-28e passano in semifinale nella gara a squadre deidi. A Budapest (Ungheria) il quartetto formato da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola prosegue quindi il cammino verso la difesa del titolo. Un assalto senza storia, in cui è stata evidente la superiorità dell'Italia. In avvio è subito arrivato un parziale di 5-1 di Foconi e poi Garozzo ha allungato sul 10-3. Cassarà ha mantenuto le distanze e la prima serie si è chiusa così sul 15-8. Nella seconda il vantaggio azzurro è aumentato, sul 30-20, così come nella terza, per un vero dominio degli azzurri. I prossimi avversari saranno i campioni europei della Francia, che hanno superato 45-24 la Germania in un remake proprio dell'ultima finale continentale.

