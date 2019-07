Puoi trasformare la tua playlist preferita di Spotify in un paesaggio

Fonte : wired

(Di martedì 23 luglio 2019) Il MusicScape creato analizzando gli ultimi 50 brani ascoltati. Lo sfondo è rosa poiché i brani recenti trasmettono emozioni felici o allegre, è giorno visto che i brani ascoltati sono in maggiore. Le montagne sono frastagliate per via delle canzoni energetiche ascoltate e sono in toni viola brillante perché le canzoni ascoltate sono per lo più in chiave di sol (fonte: MusicScape) Quante volte, ascoltando una canzone o una sinfonia, avete chiuso gli occhi e vi siete lasciati cullare dalla musica, immaginando uno un luogo di fantasia? Bene, ora potrete ammirarlo nel vostro pc. Perché il sito MusicScape rielabora attraverso un’intelligenza artificiale undi fantasia basato sugli ultimi 50 brani ascoltati da un utente su. L’intelligenza artificiale assegna i colori in base al fatto che i brani ascoltati siano felici o tristi e crea l’immagine basandosi ...

