Jaguar - Confermata la Suv J-Pace | che potrebbe avere una sorellina

Fonte : quattroruote

(Di martedì 23 luglio 2019) Dal 2020 lalancerà una serie di novità e, tra queste, cè la grande Suv J-. Ma non solo: forse il Giaguaro amplierà la gamma a ruote alte anche verso il basso, con larrivo di una sport utility compatta. Il tutto trapela da un comunicato del World Car of The Year, la cui giuria ha ricevuto unanteprima dei modelli in uscita dopo capodanno. Nella lista ci sono anche la già annunciata XJ elettrica e una rinnovata F-Type.Con la Cayenne nel mirino. Le Suv, però, sono largomento di più stretta attualità. Perché la J-è davvero alle viste ve lavevamo ampiamente anticipata, con tanto di ricostruzione grafica, addirittura sul numero di agosto 2018 e punta in alto. Con lei, lavuole infatti sfidare le migliori del segmento E, compresa la Porsche Cayenne, sua rivale naturale alla luce dellimpronta sportiva che ci si attende dallinglese. Presumibilmente costruita ...

