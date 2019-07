Infarti | la colpa è di un gene che abbiamo perso 3 milioni di anni fa

Fonte : wired

(Di martedì 23 luglio 2019) Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte in tutto il mondo. Basti pensare che un terzo dei decessi globali è dovuto all’aterosclerosi, patologia caratterizzata dall’ostruzione di delle arterie da depositi di grasso, che può portare a. Ma perché per la nostra specie glisono così tanto diffusi, mentre per altri mammiferi, come le scimmie, sono invece patologie rare? A provare a rispondere a questa domanda sono stati i ricercatori dell’Università della California di San Diego che nel loro studio appena pubblicato su Pnas hanno finalmente scoperto che la causa risiede nella nostra evoluzione. Sappiamo bene che i principali fattori di rischio per le malattie cardiache negli esseri umani sono età, ipertensione, diabete, obesità, fumo, colesterolo alto, dieta ricca di carne rossa e sedentarietà. Tuttavia, spiegano i ricercatori, ...