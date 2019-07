Firenze | cade in stagno e rischia di annegare | bimbo di 2 anni salvato al Meyer

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Undi 2hato di morire per annegamento: è arrivato all’ospedale pediatricodiin coma ed è statodai medici grazie all’Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione. Storia a lieto fine per il bambino umbro che nelle scorse settimane è arrivato alcon l’elisoccorso, in coma, e che nei prossimi giorni invece si prepara a tornare a casa. Ora il piccolo sta bene: ha pienamente superato la fase acuta, gli accertamenti diagnostici mostrano un quadro rassicurante e sta ricominciando anche ad alimentarsi naturalmente. Non solo: ha ricominciato a giocare, e questo, anche per i medici, è una “cartina tornasole” molto importante quando si tratta di valutare lo stato di salute e di ripresa di un bambino. “Quando ilsi è ...

