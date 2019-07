Finale ricco di emozioni a “Caduta Libera!” | il game show condotto da Gerry Scotti

Fonte : domanipress

(Di martedì 23 luglio 2019)diieri a “Caduta, ilda Gerrysu Canale 5, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Il nuovo Campione Christian Fregoni, alla sua quinta partita sulla botola centrale, ha superato per la prima volta il giocode “I dieci passi” e si è aggiudicato 75.000 euro. Christian Fregoni è di Brescia, ha 27 anni e ha festeggiato il suo compleanno nello studio di “Caduta. È diventato Campione, infatti, nella puntata del 16 luglio, il giorno prima del suo compleanno (è nato il 17 luglio 1992). Fa il bagnino e sta per laurearsi in Scienze Motorie.

