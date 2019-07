Crisi e mosse del Pd

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2019) L’apertura di Franceschini ai grillini ha lasciato di stucco due terzi del Pd. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, l’ex ministro dei Beni culturali sottolinea che la Lega e il Movimento cinque stelle non sono due facce della stessa medaglia, come sostengono invece i renziani, e sottoli

Vilucchi94 : Brillante vittoria nella quinta e decisiva partita. Ho sbagliato due mosse ma il successo finale ha salvato la famiglia dalla crisi ???? - alepani79 : RT @ettoremaria: Il “mercoledì da leoni” che attende un governo in pre-crisi. Le mosse di Conte, Salvini , Di Maio - paoloigna1 : RT @ettoremaria: Il “mercoledì da leoni” che attende un governo in pre-crisi. Le mosse di Conte, Salvini , Di Maio -