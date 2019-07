Autonomia | Zaia | ‘con Conte chiudiamoci in conclave e arriverà la fumata bianca’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo dal governo che finalmente il presidente del Consiglio, assieme al Cdm, si decida a presentare la sua proposta di, da confrontare con le nostre proposte, quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Di lì, sono assolutamente convinto che, se non sarà una farsa ma una proposta vera di, incontrandoci, e magari chiudendoci a chiave come in un, dopo qualchenera,labianca, ed arriveremo all’. E, se saràvera noi ci siamo”. Ad assicurarlo è il presidente del Veneto Lucache ancor oggi ribadisce come: “la nostra proposta diè seria, rispettosa delle leggi e della Costituzione”.Di più, il governatore del Veneto ci tiene a sottolineare che: “la nostra proposta dinon vuole assolutamente essere una ...

