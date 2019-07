Apre una scatola di fagiolini e quello che trova dentro è raccapricciante

FINANZA/ Così il Russiagate Apre le porte di una nuova recessione : Ci si è soffermati molto sulle conseguenze politiche del cosiddetto Russiagate italiano, ma non altrettanto su quelle economiche

Cannabis - se light non è droga : una sentenza del tribunale di Ancona riApre il caso : "Se il THC è inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è". Sulla base di questa consulenza tecnica i giudici del Riesame...

Napoli-Pepé - SKY – Passi avanti nella trattativa : il Lilla Apre allo sconto e all’inserimento di una contropartita : Napoli-Pepé, SKY – Passi avanti nella trattativa. Il club partenopeo viaggia spedito per regalare a Carlo Ancelotti un innesto di qualità in attacco. Il giovane talento ivoriano piace molto al Napoli che ha imbastito una trattativa con il club transalpino sulla base di una cifra cash più l’ inserimento di Adam Ounas nell’ affare. Ne parla il collega di SKY Sport Gianluca Di Marzio sulle pagine del proprio sito ...

Dolunay spoiler al 26 luglio : la Piran Apre il nuovo ristorante - Demet denuncia Hakan : Nuovi episodi di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attendono i fan della soap turca nella settimana che va dal 22 luglio al 26 luglio 2019, dove le trame si svilupperanno ancora sul rapporto conflittuale tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo essere finalmente riuscita a licenziarsi senza pagare la clausola rescissoria, si troverà a dover affrontare le difficoltà legate all'apertura del nuovo locale insieme all'amica Manami. Nazli e Ferit ...

L'oroscopo del giorno 8 luglio - 1ª sestina : lunedì la Luna in Bilancia Apre la settimana : L'oroscopo del giorno di lunedì 8 luglio 2019 riparte con l'ingresso della Luna in Bilancia. Prepariamoci dunque a scoprire ancora nuove previsioni e consigli utili sulla quotidianità. Sotto analisi sono i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale. Per chi non lo sapesse, trattasi ovviamente di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario ...

Mourinho Apre al ritorno in Italia : “E’ una possibilità” : Il tecnico portoghese ha parlato del suo futuro e non ha escluso di tornare in Italia ad allenare: “È una possibilità”.“powered by Goal”Il futuro di José Mourinho è sempre più nebuloso. Dopo l’addio del dicembre scorso al Manchester United, il tecnico sembra non aver trovato una panchina per la prossima stagione. E si fa strada l’ipotesi del ritorno in Italia.Intervistato a ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese ...

Astronomia - il “centro controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella notte dell’allunaggio e Apre al pubblico : Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo della missione ‘Apollo 11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni ...

Francia - uomo Apre il fuoco davanti a una moschea di Brest - poi si suicida : “Due feriti - anche l’Imam” : Si è suicidato l’uomo in fuga e ricercato dalla polizia dopo aver aperto il fuoco davanti a una moschea di Brest, nel nord della Francia, ferendo due persone questo pomeriggio. A dare la notizia sono fonti della polizia che citano media locali. Tra i primi a diffondere la notizia della sparatoria era stato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, precisando in un tweet che la polizia è “mobilitata”. Secondo il ...

Francia - uomo Apre il fuoco davanti a una moschea di Brest : “Due feriti - anche l’Imam” : Un individuo è ricercato dalla polizia per aver aperto il fuoco davanti a una moschea di Brest, nel nord della Francia, ferendo due persone questo pomeriggio. Lo ha confermato il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, precisando in un tweet che la polizia è “mobilitata”. Secondo il quotidiano locale Le Telegramme, un uomo ha aperto il fuoco a più riprese davanti alla moschea del quartiere di Pontanezen. Due persone sono rimaste ...

Calcio : la Procura federale Apre un’indagine su Cagliari-Frosinone. Ci sarebbe il rischio di una combine : Sul Calcio italiano aleggia il fantasma del Calcioscommesse? Sembrerebbe di sì. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la Procura federale ha aperto un’inchiesta relativa a Cagliari-Frosinone. In particolare, dopo le indiscrezioni provenienti dai media spagnoli relative all’operazione Oikos, vale a dire le indagini riguardanti le scommesse del campionato spagnolo, che hanno evidenziato anche un filone italiano, si vuol ...

Draghi prima di lasciare Apre una nuova fase espansiva della Bce. E Trump lo attacca : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Volleyball Nations League : l’Italia Apre il terzo round con una vittoria per 3-1 sul Giappone : Ancora una vittoria per l’Italia nella Volleyball Nations League: le azzurre si sbarazzano 3-1 del Giappone La prima partita della Pool 10 della Volleyball Nations League porta in dote all’Italia una vittoria per 3-1 (23-25, 25-15, 29-27, 25-21) contro il Giappone. Una lunga battaglia che ha tenuto in campo le squadre per più di due ore ma che ha dimostrato il valore della giovane formazione tricolore che non si è lasciata ...

Giorgetti Apre ai minibot : «Sono una delle soluzioni per accelerare i pagamenti» : Il sottosegretario della Lega: «Tutte le soluzioni nuove sono contestate, ma la strada maestra è quella della crescita»

In Messico - BMW Apre una nuova fabbrica : costruirà la Serie 3 - e non solo : Il momento non è forse dei migliori, viste le recenti minacce di Trump di imporre dazi sui prodotti in arrivo dal Messico, ma levento è strategico. La BMW ha aperto a San Luis Potosi una fabbrica allavanguardia, dove produrrà la nuova Serie 3 destinata agli USA e, a partire dal 2020, altri modelli, servendo oltre 40 mercati nel mondo, compresi quelli asiatici ed europei. Per la casa bavarese, un investimento da oltre un miliardo di euro per un ...